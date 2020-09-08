恒指早盤震盪 升幅收窄 11:092020/09/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周一勞動節休市，歐洲主要股市則顯著走高。恒指過去四個交易日累跌近600點後，8日開近200點，重上100日線（約24,652點）。但盤中震盪，鄰近午盤升幅有所收窄。 恒指8日開高195點，報24,785點，升幅隨即收窄，10點左右一度僅升42點，報24,631點。10點20分時再度恢復升勢，上揚160點報24,749點。不過10點48分，升幅再度收窄，報24,624.47點，升34.82點，漲幅0.14％。 國企指數現報9,802.98點，升38.16點，升幅0.39％。 (工商 ) #上揚 #收窄 #升幅 #恒指 #再度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 銷案開紅盤 海悅8月營收增逾二倍 04:102020/09/08 證券．權證 A股開高 滬指一度重回3,300點 11:232020/09/08 財經 神基、茂訊動能強 Q4看旺 04:102020/09/08 產業．科技 陸港觀盤－增配港股的誘因愈來愈多 04:102020/09/08 全球財經 股匯雙漲 新台幣早盤持續大升2.28角 10:232020/09/08 財經 權證星光大道－凱基證券 佳世達 8月營收創新高 04:102020/09/08 證券．權證 勤美下半年營運轉旺 早盤股價漲逾4% 09:542020/09/08 財經 亞德客-KY8日起密集法說會 股價震盪走高 10:312020/09/08 財經 全球傳動8月合併營收 創近22個月新高 10:202020/09/08 財經 華宏8月營收 面板帶旺 04:102020/09/08 證券．權證 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 產業新聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 遭美無情封殺 華為：陸也能把蘋果趕出去 但沒這麼做 - 財經 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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