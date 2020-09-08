美國周一勞動節休市，歐洲主要股市則顯著走高。恒指過去四個交易日累跌近600點後，8日開近200點，重上100日線（約24,652點）。但盤中震盪，鄰近午盤升幅有所收窄。

恒指8日開高195點，報24,785點，升幅隨即收窄，10點左右一度僅升42點，報24,631點。10點20分時再度恢復升勢，上揚160點報24,749點。不過10點48分，升幅再度收窄，報24,624.47點，升34.82點，漲幅0.14％。

國企指數現報9,802.98點，升38.16點，升幅0.39％。

(工商 )