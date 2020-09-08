人民幣兌美元中間價8日報6.8364元，較上日報價6.8386元上揚22個基點，漲幅0.03％，終止連跌兩日。

人民幣兌美元在岸價則是呈現下跌走勢，截至10點35分，在岸價報6.8372元，較上日下午4時30分收報價6.8302元，下跌70個基點，跌幅0.1％。離岸價亦跟進在岸價跌勢，報6.8385元，下跌60個基點，跌幅0.09％。

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