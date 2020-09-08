人民幣中間價小升 在岸走跌 11:102020/09/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價8日報6.8364元，較上日報價6.8386元上揚22個基點，漲幅0.03％，終止連跌兩日。 人民幣兌美元在岸價則是呈現下跌走勢，截至10點35分，在岸價報6.8372元，較上日下午4時30分收報價6.8302元，下跌70個基點，跌幅0.1％。離岸價亦跟進在岸價跌勢，報6.8385元，下跌60個基點，跌幅0.09％。 (工商 ) #上揚 #基點 #在岸價 #下跌 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情不利外銷 檸檬價跌逾3成 04:102020/09/08 地方新聞 暗盤先飆 農夫山泉今在港上市 04:102020/09/08 全球財經 花旗環球看航運 愛長榮不愛陽明 04:102020/09/08 證券．權證 上半年雙北熱搜社區排行「美河市」點閱居冠 10:212020/09/08 財經 沙國大砍價 國際油價重挫 04:102020/09/08 全球財經 利多仍在 金價年底上看2千美元 04:102020/09/08 投資理財 《商情》油價承壓 東京期膠跌近2周低點 10:002020/09/08 財經 股價指數期貨贏家專欄－對沖組合 可抗緩漲急跌 04:102020/09/08 證券．權證 陸港觀盤－增配港股的誘因愈來愈多 04:102020/09/08 全球財經 亡羊補牢 禁釣區強制驅離 04:102020/09/08 社會新聞 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 壽險董總不受教 黃天牧怒了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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