三星今日正式宣佈在台推出Galaxy Z Fold2 5G，並攜手星宇航空以雙方聯名之姿，在桃園機場舉行Fold 2上市發表會，星宇航空董事長張國煒親自站台，台灣三星包下星宇航班邀請三星VIP消費者，於9,000英呎高空上體驗摺疊魅力，感受前所未有的全新飛行旅程。台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙並設下Fold 2比Fold 1在台銷量成長10倍的目標。

台灣三星表示，Fold 2配備隱藏式轉軸與凸輪結構（CAM）設計，可依據使用者需求自由調整螢幕摺疊角度；此外，三星開發全新抗塵技術，採用革命性纖細切割技術，阻擋灰塵與污垢入侵，內頁螢幕則採用超薄可摺式玻璃材質，加強可摺式螢幕耐用度。而在相機方面，主鏡頭搭載12MP超廣角鏡頭、12MP廣角鏡頭與12MP遠距鏡頭，封面螢幕及內頁螢幕則各別配有10MP前置鏡頭。

另外，Fold 2內部搭載兩塊電池、總電量為4500毫安培，「多重視窗」功能支援3個應用程式同時運作，使用者亦可自訂「應用程式組」，一指快速開啟應用程式組合，搭配「多媒體拖移」功能，可在不同應用程式間快速地完成資料傳輸，舉凡進行視訊會議同時瀏覽、傳輸資料，或是一邊觀看影片一邊回覆好友訊息、傳送網頁截圖，打造媲美平板的使用體驗。

(工商 )