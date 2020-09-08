新冠肺炎疫情衝擊全球，連帶的牽動企業主租賃辦公室的決策過程和需求，商業用不動產市場首當其衝，不過反觀台北市，受惠企業重新加碼布局台灣所賜，辦公租金漲好兇！漲幅叫我亞太第一！以2％的單季漲幅、3.8％的年漲幅居亞太區之冠。

高力國際8日公布最新調查，針對此波新冠肺炎（COVID-19）對於亞太A級辦公市場的影響，追蹤19個城市的結果，發現2020年第二季的A級辦公室租賃需求較第一季大幅衰退逾5成，甚至較去年同期大幅減少逾7成。

不過，台北市因疫情控制得當，市場又是最小，第二季租金季漲幅、年漲幅竟雙雙成為亞太區之最。

調查指出，台北是以2％的單季漲幅、3.8％的年漲幅，居亞太區之冠。

另外，印度德里、韓國首爾，辦公平均租金也不畏疫情，租金較上季走揚。

高力國際董事總經理劉學龍表示，台北市辦公室租約一般為期五年，受制於市場新增供給有限，續約已是當務之急，租金勢必調漲。

展望下半年，高力國際預期，在肺炎疫情未解以及許多城市有大量供給的衝擊下，至今年年底亞太區整體租金跌幅可能會達到5%，而台北則將逆勢上漲2.3%。

另外，調查顯示，亞太19個主要城市，今年第二季辦公室新增租賃需求，普遍比上季萎縮，實際去化面積為48萬平方公尺(約14.52萬坪)，相較第一季去化面積109萬平方公尺（約32.97萬坪），大幅萎縮56％，若對照比去年第二季去化面積164萬平方公尺（約49.61萬坪），年減幅更高達71％。

展望下半年，高力國際認為中國大陸一線城市、印度、東京等地方，需求將明顯復甦；但上海及香港等處有較高跨國企業占比的城市，租賃需求仍偏弱。

(工商 )