A股開高 滬指一度重回3,300點 11:232020/09/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市8日開盤回穩，上證指數開高8點，報3,301點，升幅0.26％，重回3,300點關口。截至上午10點28分，滬指報3,297.51點，升4.92點，漲幅0.15％。 深成指開盤報13,315點，升31點或0.23％；現報13,251.82點，跌32.21點，跌幅0.24％。創業板指數開盤報2,648點，升7點，升幅0.27％，現報2,643.54點，上揚2.34點，漲幅0.09％。 (工商 ) #上揚 #滬指 #漲幅 #開盤 #現報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙王軟腳 傳產當家 台股力守12600 14:202020/09/07 財經 美股休市 台股早盤開在12,600點之上 09:232020/09/08 財經 股匯齊揚 新台幣早盤大升逾2角 10:192020/09/07 財經 股匯雙漲 新台幣早盤持續大升2.28角 10:232020/09/08 財經 《期貨》三大期指全開高 9月台指期上漲77點 09:092020/09/08 財經 恒指早盤震盪 升幅收窄 11:092020/09/08 財經 人民幣中間價小升 在岸走跌 11:102020/09/08 財經 女兒洗澡答應給搓背 爸竟伸狼爪揉胸、指侵判3年4月 10:352020/09/08 社會 《日股》疫苗激勵日經指數 軟銀仍不振 11:422020/09/08 財經 半個月漲4倍... 妖股天山生物再奔漲停 04:102020/09/08 全球財經 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 產業新聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 遭美無情封殺 華為：陸也能把蘋果趕出去 但沒這麼做 - 財經 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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