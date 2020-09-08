大陸股市8日開盤回穩，上證指數開高8點，報3,301點，升幅0.26％，重回3,300點關口。截至上午10點28分，滬指報3,297.51點，升4.92點，漲幅0.15％。

深成指開盤報13,315點，升31點或0.23％；現報13,251.82點，跌32.21點，跌幅0.24％。創業板指數開盤報2,648點，升7點，升幅0.27％，現報2,643.54點，上揚2.34點，漲幅0.09％。

(工商 )

#上揚 #滬指 #漲幅 #開盤 #現報