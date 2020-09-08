日前衛福部擬訂出醫療特材核定費用上限，但遭外界質疑，近日再度公告以「醫材比價網」功能分類的院所收費百分位為管理特約院所收費極端值，消基會透過「醫材比價網」調查發現，以人工心律調節器為例，同款式的調節器價差竟有達3.48倍，而生物組織心臟瓣膜甚至價差達9萬2500元。

據消基會調查，以人工心律調節器來看，價差倍數有達3.48倍，如「美敦力安信諾核磁共振植入式心臟節律器（雙腔）為例，台安醫院收費達6萬9600元、但台南市立醫院僅收取2萬元，價差達4萬9600元、3.48倍。

而再以生物組織心臟瓣膜為例，如「愛德華英特迪醫利人工心瓣膜系統」為例，亞東紀念醫院收費達42萬6387元、台灣大學醫學院附設醫院則僅33萬3887元，價差達9萬2500元、1.28倍。

消基會秘書長吳榮達表示，健保署擬把差額醫材的極端值交由各專科醫學會訂定，「但這無非球員兼裁判」，而健保署也不願公布「極端值」或是哪些醫院超過極端值，罔顧民眾知的權益。

「民眾不可能因為價差就從台東赴台北就醫」，民間監督健保聯盟發言人滕西華說，況且一般民眾如要動如心臟節律器等重大手術，往往會選擇與自己熟識的醫院，但價差過大又影響民眾的權益，她指出，目前台灣的醫療市場人有約70％是由健保全額給付、逾2成為全自費市場，此次訂定極端值的差額醫材僅占約3％多，「訂極端值不會讓好的醫材進不來」。

消基會呼籲，政府應全面性檢討自付差額醫材收費亂象，制訂差額上限值，堅守特材極端值管理與監控權責，賦予異常極端值的強制性規範，而極端值的訂定應由政府部門制定並加以公開，讓民眾有所憑依擇定。

(中時 )