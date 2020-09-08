行政院長蘇貞昌（中）。（陳怡誠攝）

網傳蔡政府部長級會議吃一個7000元的便當，行政院長蘇貞昌上午參訪TTA台灣科技新創基地時，忍不住脫口而出，什麼地方有7000元的便當，他也想吃吃看，不過，蘇揆也說，網路傳言不能破壞人家的形象，若有觸法政府也會嚴辦。

蘇揆回應網傳7000元便當的假消息時，用半開玩笑的口吻說，什麼地方有7000元的便當，他也想吃吃看，至少讓他看看什麼便當一個要7000元；因為他一直是個很好奇的人，假消息的製造人也很厲害，「可不可以製造一個7000元的便當讓他看看」。

蘇揆也說，這類假消息已有反駁了，他也不知從何而來，台灣是自由開放的社會，大家要有創意可以，但不能有假消息，更不能破壞人家的形象，假消息觸法政府也會嚴辦。

另外，對於未來國家隊的口罩是否都要壓MIT鋼印？蘇揆也說，只有在台灣製造才能叫MIT，凡不是台灣製造，從國外進口不管哪一國，在海關一定嚴查，只要不是台灣製造卻打上MIT一定沒入、銷毀、罰款。

而對於新北市口罩工廠查超時，已罰了兩件，希望中央放寬工時上限。蘇揆也說，當初口罩日產只有188萬片，後來大家幫忙，提升到2000萬片，現在徵收也沒有這麼大量，也開放可出口自由販賣，工廠都已行有餘力，也不會逼迫任何一家工廠，對各家工廠工作的時數都會依照相關法令規定。

(中時 )