大陸國台辦發言人馬曉光上午發布「答記者問」，宣布第12屆海峽論壇將於9月19日開始在福建省舉辦，歡迎國民點以及新黨、親民黨等台灣有關黨派團體及各界代表人士將來閩出席論壇活動。

本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，以線上、線下相結合方式開展各項交流，主會場設在廈門，福建省有關設區市和平潭綜合試驗區舉辦相關活動。論壇安排論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊30多場活動。

馬曉光表示，本屆海峽論壇以「雲辯論」、「在線知識競賽」、「雲上創意PK」等形式為兩岸青年提供交流和展示オ華的舞台；通過「雲招聘」、「帶貨直播」等途徑幫助服務合胞台商就業創業、復工復產；運用「雲祭祀」雲端晚會展演」、「雲展覽」等方式為傳統文化交流注入新活力，同時結合抗疫情景劇、環保T台秀、「城市代言人」研學體驗等線下活動形式，通過網上鏈接讓更多台灣民眾尤其是年輕人在線上參與互動。大陸熱忱歡迎廣大合灣同胞以不同方式參與海峽論壇相關活動。

馬曉光表示，儘管受疫情等因素影響，本屆論壇仍受到兩岸各界廣泛關注。中國國民黨前副主席王金平、秘書長李乾龍，以及新黨、親民黨等台灣有關黨派團體及各界代表人士將來閩出席論壇活動。

(中時 )