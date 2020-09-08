網上流傳張耀揚最近頂白髮影片。（圖／翻攝自秒拍）

張耀揚最近頂白髮出席活動。（圖／翻攝自張耀揚影迷俱樂部微博）

57歲港星張耀揚過去在電影《古惑仔》電影中飾演反派「烏鴉」一角走紅，外型粗獷帥氣的他近年工作量減少，2014年客串鄭伊健主演電影《大話天仙》後就少有新作。最近抖音上出現一支他現身影片，可見他頂著滿頭白髮，鬍鬚也全白，整個人蒼老不少，但也有粉絲讚他越老越有型。

張耀揚當年以模特兒身分出道，1986年被相中拍攝《龍虎風雲》，成為香港電影中經典的帥氣反派演員，常親自上陣動作戲的他，2008年因拍戲腰傷嚴重淡出演藝圈，4年前他曾被媒體拍到跟女友逛街幸福肥，後來安以軒和身家上億的陳榮煉結婚，張耀揚受邀現身，透露愛騎車，還曾騎上台灣陽明山。

據知張耀揚近年將重心改往作生意，和安以軒老公才有私交，2014年他客串拍攝王若琳MV，當時他頂一頭帥氣黑髮，跟過去在電影形象無異，沒想到隔月驚傳他在北京持毒被捕，從行李箱中被挖出1.15克大麻，經審查後他對吸毒一事供認不諱，遭處行政拘留20天。

最近「張耀揚影迷俱樂部」微博曬出一段他在抖音上的影片，可見他頭髮鬍鬚全白，從走道走出帥氣扔牌，粉絲讚：「換了造型，也還是那個霸氣的男人」，也有人問：「新戲造型嗎？」、「絕了絕了」、「拍電影，帥爆」、「帥帥帥耀揚哥依舊霸氣」。

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(中時新聞網)