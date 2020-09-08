核三驚傳工安意外 作業員踩空墜落頭撞地命危 11:182020/09/08 中時新聞網 張達智 、 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春核三廠8日上午傳出工安意外，一名作業員從高處墜落重傷命危。（中時資料照 潘建志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於屏東恆春的台電核三廠，今天（8日）上午9點40分驚傳工安意外，據了解，一名吳姓外包員工在倉庫要爬上堆高機時不慎踩空，從高約1公尺處跌落地面，因頭部撞擊地面昏倒無意識，緊急送到恆春旅遊醫院搶救後仍昏迷，後經斷層掃描發現腦部出血，目前正送往高雄長庚醫院準備開刀。（持續更新） (中時新聞網) #核三 #工安 #高處墜落 #作業員 #恆春 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 發明告知器減緩意外 楊思駿獲工安創意獎 15:072020/09/03 生活 發明工安警告器 楊思駿獲創意獎 04:102020/09/04 地方新聞 防範起重吊掛作業意外 勞工局籲落實吊掛作業安全管理 08:592020/09/06 生活 果陀劇團因疫損千萬 《步步驚笑》全台巡迴盼走過低谷 18:002020/09/05 生活 蘇內閣求穩 油電3老將可留任 04:102020/09/06 財經焦點 隋棠為童發聲壓力大到心理諮商 04:102020/09/03 娛樂新聞 新聞早班車》川普前國安顧問 今對台演說 05:242020/09/08 政治 中科院將「無限高」試射飛彈 傳天弓三型增程飛彈補考 08:152020/09/07 政治 新聞早班車》宿敵印度媒體披露 陸鐵哥巴基斯坦 悄悄與台談貿易 06:582020/09/05 政治 史上新高！外資前八月淨匯出逾4,600億 04:102020/09/05 財經要聞 社會熱門新聞 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 獨》台中豐原天然氣「連環漏」 修復竟要等1個月 - 社會 南寮6攝影師猛拍比基尼美尻辣妹 網愣：這是親子公園欸 - 社會 子宮剛開完刀還要硬上 人妻淚崩控夫：把我當洩慾工具 - 社會 核三驚傳工安意外 作業員踩空墜落頭撞地命危 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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