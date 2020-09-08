位於屏東恆春的台電核三廠，今天（8日）上午9點40分驚傳工安意外，據了解，一名吳姓外包員工在倉庫要爬上堆高機時不慎踩空，從高約1公尺處跌落地面，因頭部撞擊地面昏倒無意識，緊急送到恆春旅遊醫院搶救後仍昏迷，後經斷層掃描發現腦部出血，目前正送往高雄長庚醫院準備開刀。（持續更新）

(中時新聞網)