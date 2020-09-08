據指出，今年海峽論壇大陸政協主席汪洋將原本預定不會參加，國台辦主任劉結一仍會出席。但在立法院前院長王金平確認與會後，汪洋循慣例出席機會大增，海峽論壇極可能有王汪會。

相較於往年規模盛大，時間長達一兩周，今年的海峽論壇，主要活動在一天內就搞定。18日先舉行新聞發布會，19日舉辦歡迎晚宴，重點的開幕式、主論壇和分論壇，則都集中在20日舉行。

據了解，此次與會者採團進團出「閉環管理」，無須隔離14天，但共須驗三次核酸。出發前先在台灣取得核酸檢測陰性證明，16日搭乘廈門航空指定航班抵廈門後核酸檢測，並在飯店隔離觀察3天，才能參加晚宴和大會，20日回台前一天，再於酒店接受核酸檢測。

21日隨即搭指定航班返台，若結束後欲轉往大陸其他省市，則需先在廈門隔離14天。

值得注意的是，新黨主席郁慕明7月17日赴廣州參加中山論壇也未進行隔離，由於兩岸的核酸檢測結果尚未彼此認證，因此郁慕明分別在台灣、廈門、廣州測了3次核酸，證明身體健康，19日返台後實施14天的居家隔離。

(中時 )