高雄小港區8日深夜發生重大車禍，43歲沈姓駕駛開車疾駛連撞2輛機車、1部計程車，奪走2條性命。沈男自己也受重傷，還在加護病房觀察，家屬則透露，他兩年前有癲癇就醫紀錄，但是否車禍當下有發作情形釀禍，警方仍需調查釐清，全案依肇事逃逸及過失致死罪偵辦。

沈姓男子當時要開車前往阮綜合醫院探視住院母親，但在行經小港區沿海一路開始，一路連闖紅燈，撞上兩輛機車後肇逃，再追撞在中山與大業北路口上停等紅燈的計程車，造成計程車扭曲變形，58歲姚姓駕駛及47歲謝姓乘客當場失去生命跡象，送醫後不治。

至於肇事的沈姓駕駛意識清醒，送阮綜合醫院救治，額頭、鼻子、嘴唇、下巴雙膝蓋有撕裂傷，右胸肋骨二根斷裂，目前在加護病房治療觀察中。院方也證實之前有治療癲癇紀錄。

沈男目前仍就醫觀察，無法製作筆錄，警方之後將再釐清車禍原因，初步排除酒駕及吸毒。沈男的妹妹則透露，哥哥兩年前有癲癇就診紀錄，與太太分居當中，膝下無子。

不幸身亡的姚姓司機高齡80多歲的母親，今半夜接獲警方通知死訊，連夜從楠梓搭車到小港派出所做筆錄。她老淚縱橫說，兒子與她相依為命，開10多年計程車，沒有不良紀錄，都非常守規矩，怎料到會發生橫禍。而他與妻子離異後，18歲兒子跟著媽媽。

另名死亡的謝姓乘客身上穿著深藍色工作服，23歲女兒透露，爸爸平常是打零工，研判當時剛下班，要回新興區租屋處，才搭上計程車，兩人沒有住在一起，平常偶爾電話聯絡。

(中時 )