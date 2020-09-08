瘦肉精美豬進口 時力：行政程序實質完備再談 11:302020/09/08 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時代力量立法院黨團總召邱顯智（中）8日與立委王婉諭（左）、陳椒華（右）共同召開記者會，抨擊蔡政府美豬進口行政程序不完備。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原預計邀請衛福部及農委會的代表列席，但衛福部未提供出席名單，農委會則在記者會開始前30分鐘回覆不出席。（黃世麒攝） 時代力量立法院黨團總召邱顯智8日與立委王婉諭、陳椒華等人共同召開記者會，指蔡政府開放美豬進口的行政命令預告7天即公告，違反原先預告60天的標準，質疑究竟有何急迫性，讓過程完全漠視法治程序，更違反2012年立法院做出的附帶決議，明顯藐視國會。原預計邀請衛福部及農委會的代表列席，但衛福部未提供出席名單，農委會則在記者會開始前30分鐘回覆不出席。 (中時 ) #瘦肉精 #時代力量 #王婉諭 #陳椒華 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中替美豬進口辯護 張其祿：懷念2017年堅持食安把關的部長 12:162020/09/07 政治 開放美豬、牛進口藏五危機 政府遭嗆：喪權辱國 勞民傷財 09:172020/09/07 政治 瘦肉精美豬來台 市長黃敏惠促「產地標示」貼好貼滿 17:252020/09/07 政治 衛福部「夜襲」預告瘦肉精殘留量遭砲轟 陳時中回應了 10:432020/09/08 生活 美豬價廉誰會買 柯Ｐ稱就是窮人 04:102020/09/07 生活新聞 新聞透視》我才是老大 蘇貞昌屢噹陳時中 下馬威 04:102020/09/08 政治要聞 農委會公告國內牛豬禁用萊克多巴胺 國外不受限 16:132020/09/07 生活 又突襲！食藥署深夜預告：原料含豬脂散裝品免標產地 03:222020/09/08 生活 蘇貞昌對美豬進口指會嚴格把關 13:262020/09/07 政治 陳三箭纏身 蘇酸沒爬好會摔倒 04:102020/09/08 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜又再開口了 6.6萬網友暴動起雞皮疙瘩 - 政治 韓國瑜為何跟蔣萬安搶北市？網曝關鍵：「這點」韓贏蔣太多 - 新聞 台灣變美殖民地？迪化街設美豬標示範區 王世堅回4字 - 政治 2022台北市長選舉 命理師預言蔣萬安結局 - 政治 美豬進口最新民調 4.2萬網友竟秒選這題？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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