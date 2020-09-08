原預計邀請衛福部及農委會的代表列席，但衛福部未提供出席名單，農委會則在記者會開始前30分鐘回覆不出席。（黃世麒攝）

時代力量立法院黨團總召邱顯智8日與立委王婉諭、陳椒華等人共同召開記者會，指蔡政府開放美豬進口的行政命令預告7天即公告，違反原先預告60天的標準，質疑究竟有何急迫性，讓過程完全漠視法治程序，更違反2012年立法院做出的附帶決議，明顯藐視國會。原預計邀請衛福部及農委會的代表列席，但衛福部未提供出席名單，農委會則在記者會開始前30分鐘回覆不出席。

(中時 )