2015年八仙塵爆震驚社會各界，儘管燒燙傷患者痊癒，但接下來生活、工作等才是挑戰的開始，台灣疤痕協會理事長陳敬瑋邀燒燙傷病友及家屬一起加入「疤痕合唱團」，期許透過音樂讓他們分享生活點滴，更有自信迎接人生挑戰。

陳敬瑋是新北市傑出企業家，事業有成後回饋社會，10餘年來資助基隆市3國小弱勢孩童營養午餐、獎學金。他說，母親為農家之女、兒時困頓，母親常提醒他要知福、惜福，也養成他樂於助人之心。

陳敬瑋說，台灣疤痕協會由台大醫院醫師楊永健於2012年創立，以協助燒傷病患們重返社會為宗旨，受到楊永健「不只醫人也醫心」的精神感召，多年來他協助「疤痕合唱團」練唱、登台演出，資助協會各項會務運作。

「疤痕在身體上留下印記，但不該在心靈上留下創傷！」陳敬瑋說，曾聽聞燒燙傷患者痊癒後卻選擇結束自己生命，讓他相當困惑，醫師們拼命讓病患活下來，但活下來的病患卻不敵生活的種種壓力，選擇結束自己的生命，因此，接任理事長後他更加投入推廣合唱團。

音樂可以讓人快樂、帶來身心靈平靜，除了病友需要關心外，病友家屬同樣面臨相當大的壓力，他期許合唱團可以成為一個平台，病友和病友家屬交流的平台，更進一步成為與社會溝通的橋梁。

陳敬瑋提及，如今網路時代，他期許未來可以創立一個合唱團的專屬頻道，病友們不僅分享歌聲也分享生活點滴，鼓勵更多燒燙傷患者走出外表傷痛、勇敢面對人群，目前已邀請作詞、作曲家替協會、合唱團編寫專屬歌曲，要讓他們的歌聲療癒更多人的心靈。

(中時 )