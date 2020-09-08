成軍74年的塞爾提克，是NBA最有光榮歷史的球隊，同時也是季後賽常勝軍。根據統計，綠衫軍在系列賽取得2比0領先然後被逼平，贏得第五場天王山戰役，晉級機率高達89%，如今取得3比2聽牌優勢的塞爾提克，幾乎可以篤定拿到東區決賽門票。

塞爾提克隊史31次例行賽分區冠軍，21次季後賽東區冠軍，17次奪得總冠軍，可惜2008年之後就不曾嘗到奪冠滋味，而且2010年之後就再也沒有闖進總決賽。

今年東區前二種子公鹿和暴龍都處在不利狀態，公鹿1比3落後熱火，暴龍也被綠衫軍逼到懸崖邊緣，邁阿密與波士頓兩支軍隊極有可能會師東區決賽，塞爾提克也可望重溫爭冠夢想。

塞爾提克過去曾9次在2連勝之後吞下2連敗，然後在關鍵第五戰勝出，其中8次順利晉級，過關機率高達89%。

1984年次輪對上尼克、1985年次輪碰到活塞、1987年東區決賽遭遇七六人、1988年次輪對戰老鷹，當時在「大鳥」伯德領軍下都成功淘汰對手，1984年還勇奪總冠軍，

2008年塞爾提克兩度碰到這種情況，首輪阻斷老鷹企圖上演老八傳奇，次輪終結詹姆斯率領的騎士，兩輪系列賽都是在搶七的殊死戰中驚險晉級，當中的關鍵人物就是「真理」皮爾斯，最終塞爾提克拿下隊史第17座總冠軍。

2017年東區次輪，例行賽戰績第一的塞爾提克迎戰第四巫師，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯在這個系列賽場均27.4分，是綠衫軍能贏得第五戰以及在搶七殊死戰中勝出的最大功臣。2018年首輪隊對上由「字母哥」坐鎮的公鹿，傑倫布朗與塔圖發揮出色，4比3晉級。

然而唯一失敗的案例也發生在2018年的東區決賽，塞爾提克在主場連贏兩場，作客克里夫蘭兩戰都吞敗，第五戰回到波士頓，塔圖與荷福德聯手留下勝利，第六場10分之差敗走，第七場殊死戰，詹姆斯與塔圖正面廝殺，最終詹姆斯35分、15籃板、9助攻的準大三元成績力壓24分、7籃板的塔圖，騎士87比79，終結了塞爾提克的「不敗之身」。

1984年至今，塞爾提克總計9次系列賽碰到2比0領先，然後被追平，贏得關鍵第五戰的情況，其中前8次都成功晉級。本季再次面臨這種狀況，今日大勝暴龍22分，贏得天王山之戰，接下來就看能否把握住第六、七兩場比賽，將晉級機率提升至90%了。

(中時 )