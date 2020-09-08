PCB上游材料廠—亞電(4939)及絕緣材料廠—鉅橡(8074)公布8月合併營收，其中亞電因美系品牌手機廠拉貨及高毛利產品出貨放量，8月合併營收為1.73億元，月增10.25%，鉅橡因整體市場需求減緩，8月合併營收1億元，月減13.04%，亞電盤中股價緩步走高，鉅橡則逆勢下跌。

根據TPCA(台灣電路板協會)統計，雖全球受到疫情影響，但受惠遠距離、宅經濟商機，NB、平板等消費性電子需求增溫，今年上半年台商兩岸PCB產值達新台幣2981億元，年增率3.4%，由於下半年各大智慧型手機品牌廠5G手機陸續上市，預估PCB全年產值可望微幅成長。

隨著疫後全球經濟活動開始活絡，第3季為傳統電子出貨旺季，亞電除了在既有美系品牌手機大廠穩定出貨外，同時致力優化產品組合，高毛利產品包括補強板、複合膜、黑色覆蓋膜等銷售量亦呈現逐步走揚趨勢，下半年起已成為亞電月營收成長的主要動能。

亞電8月合併營收為1.73億元，月增10.25%、年增6.8%，累計前8月合併營收10.34億元，雖仍年減13.44%，然減少幅度已開始收斂。

亞電表示，受惠亞電今年以來致力於調整產品結構，強化高毛利產品銷售力道，近幾個月已見高毛利產品出貨明顯增加現象，隨著高毛利產品比重逐步提高，未來營運可望逐步回穩。

受限於疫情影響，公司墊板及電木板的出貨量減少，鉅橡8月合併營收1億元，月減13.04%、年減9.5%，累計1到8月合併營收7.9億元，年減4.8%。

展望下半年，亞電表示，由於新冠肺炎疫情影響，今年全球消費性電子產品出貨仍將呈現年減走勢，影響整體供應鏈營運，然隨著各品牌手機大廠陸續在第3季末展開5G新機，將帶動另一波換機潮，有助產業復甦，除了傳統穩定挹注的黃色覆蓋膜外，亞電亦將持續擴展高毛利產品的銷售比重，以及其相關應用領域，使集團營收結構更加健全。

鉅橡指出，5G趨勢不變，高階PCB需求將持續成長，以期推升公司出貨量成長，加上公司產品多元布局，跨足室內建材領域，並持續深耕各大通路市場，整體而言，今年受到疫情干擾，仍謹慎評估疫情對電子產業的影響，但中長期將受惠5G商機，公司產品多元布局成果，營運穩健成長。

(時報資訊)