前白宮國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)今天表示，隨著中國共產黨加強內部控制扼殺人民的自由，並輸出專制體制侵蝕國際秩序，在後疫情時代，印太地區爆發衝突的可能性正在增加，解放軍利用疫情作為掩護，在南海、東海、印中交界製造紛爭。

「凱達格蘭論壇—2020亞太安全對話」今天邀請到麥馬斯特發表專題演講。麥馬斯特是美國陸軍中將，2017年出任川普的國家安全顧問，隔年去職，現為保衛民主基金會軍事暨政治權力中心主任。

麥馬斯特說，他很高興看到「六項保證」脈絡的解密，助理國務卿史達偉明確區分華盛頓的「一中政策」與北京的「一中原則」，以及美國重申持續對台軍售的保證，以及外交上的持續支持，這都有助於反制中國共產黨的威脅與侵略。為了維護和平，美國與區域理念相近夥伴必須要讓中共領導人相信，他們無法用武力達成目標。

麥馬斯特指出，為了反制共產黨的侵略，我們應該在學界與智庫強化台灣的聲量，深化美國與台灣的大學之間的連結，有助於平衡中共在美國校園的影響力；我們應該在國際場域與重要的全球議題強化台灣的聲量，台灣繁榮的民主與自由市場經濟可以有力對抗北京的專制體制，而台灣在全球公衛領域現在也變得更知名；我們應該在美國媒體與好萊塢強化台灣的聲量，尤其是當香港的英文媒體被迫向共產黨妥協，台灣的英文媒體有助於我們更加瞭解區域動態。

(中時 )