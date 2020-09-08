據新浪報導，知情人士透露，大陸奶茶連鎖公司喜茶與奈雪的茶尋求於2021年在香港上市，分別籌資4至5億港元。

報導指出，喜茶獲得兩輪融資，2016年8月獲今日投資和IDG資本投資1億元(人民幣，下同)，2018年4月獲美團旗下龍珠資本獨家投資4億元。近期更是傳言喜茶即將完成新一輪融資：由高瓴資本和Coatue（蔻圖資本）聯合領投，投後估值或將超過160億元。

喜茶HEYTEA隸屬於深圳美西西餐飲管理有限公司，創立於2012年，原名皇茶ROYALTEA，是一個以白領階層、年輕勢力為主流消費群體，以休閒飲品為主打產品的直營連鎖品牌。值得注意的是，早於2018年喜茶便開始佈局國際市場，先後於香港和新加坡開設門店。

奈雪的茶和台蓋兩個高端、時尚茶飲品牌，是深圳市品道餐飲管理有限公司旗下兩大主力品牌，奈雪的茶創立於2015年，總部位於廣東深圳。董事長彭心持股44％，聯合創始人趙林持股44％。

公司經過四輪融資，主要投資方是天圖資本，累計投資超6億元，奈雪的茶最新一輪融資的發生時間是在2018年3月，當時品牌估值已達60億元。

市場人士透露，此前傳出的奈雪IPO事宜尚在進行中，但考慮到由瑞幸咖啡造假事件引發的一系列中概股風波，其上市目的地已由美股轉向港股市場。

(旺報 )