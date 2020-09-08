世界反禁藥組織(WADA)與美國槓上之後，副主席楊揚7日出面緩頰，她澄清WADA「沒有說要把美國踢出奧運」，她強調「我個人反對由於組織或機構犯的錯誤，結果卻讓無辜運動員承擔。支持乾淨的運動員是我們的責任，無論他們來自哪裡。」

WADA主席班卡(Witold Banka)幾日前表態拒絕美國的「政治勒索」，他提到美國如果撤資，最嚴重的後果是導致運動員無法參賽。大型國際賽事例如東京奧運，參賽選手必須經過WADA認可，美國政府大鬧一場當然就會影響到自家運動員權益。《路透》獨家報導就指出美國犧牲奧運參賽權搞政治鬥爭。

前次俄羅斯選手大規模遭禁賽事件，外界認為WADA偏袒美國，沒想到美國仍很不滿。WADA去年新選出的副主席楊揚是中國大陸首位冬奧金牌女將(滑冰)，亦是大陸在WADA組織的首位高層官員，她的態度比班卡溫和。

美國覺得自己影響力太低，與他們每年繳納的270萬美元不成比例，一方面要求WADA「保持自主」，卻威脅著要干涉他們運作，讓班卡很不高興。班卡說：「我不否認WADA過往犯下的錯誤，但我絕不允許WADA遭到勒索。」

班卡說：「有些成員國認為規則有漏洞，可以允許某國撤資並且不用承擔後果。他們擔心美國政府正在成為壞榜樣，搗亂全球的反禁藥系統。」至於在《新華社》的報導，班卡沒有那麼強硬，他補充說絕不會犧牲乾淨的運動員，將與美國政府持續溝通。

(中時新聞網)