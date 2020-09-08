第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨主席江啟臣今日宣佈派任代表團出席，將由立法院前院長王金平先生擔任國民黨代表團團長、國民黨秘書長李乾龍先生擔任副團長。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國分析指出，目前蔡英文政府對海峽論壇提出「三項禁止」，更搬出《反滲透法》來嚇阻，說明兩岸官方目前是完全無法交流的。

不過龐建國指出，國民黨日前全代會通過新的兩岸論述，確定延續以中華民國憲法為基礎的九二共識，加上這次由王金平以民間交流名義代表國民黨出席海峽論壇，在兩岸突破僵局方面具有重要象徵性意義；另一方面，目前要舉辦國共論壇仍過於敏感，讓海峽論壇先上路，以民間交流形式登場，蔡英文政府也較不會施壓。

龐建國還提到，王金平目前並無具備重要官職，國民黨選擇由他出席可說是一步「活棋」，有助於突破目前兩岸交流現況；另一方面，沒有官方交流的海峽論壇可以預料不會有太多亮點，但王金平的出席，將會是這次海峽論壇重要看點之一。

不過龐建國也提醒，這樣的交流並非官方形式，實際改善兩岸關係的可能並不大；國民黨可利用這次機會搶回兩岸話語權，讓外界知道他們有能理改善兩岸現況。

(中時 )