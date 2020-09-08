第12屆「海峽論壇」主論壇將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨將由立法院前院長王金平率團出席。消息證實後，大陸涉台學者紛紛為國民黨點讚，認為在目前台灣籠罩在綠色恐怖的大環境下，國民黨仍不畏壓力赴陸參加交流活動，勇氣令人敬佩。

北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺表示，「當前的情況比國民黨主席連戰2005年第一次赴大陸進行破冰之旅的時候更艱難、更嚴峻。國民黨能夠突破民進黨當局的綠色恐怖威懾，毅然組團參加海峽論壇，本身就說明了國民黨經過全代會之後，凝聚了力量，開始勇敢走出第二次破冰之旅的征程。」

陸委會近日三令五申警告民眾，最好不要參加大陸舉辦的「統戰活動」，以免違反《反滲透法》而受罰，但國民黨仍甘冒大不諱，計畫組團赴陸出席，雖然代表團人數規模不大，約10人左右，朱松嶺表示，「這應該是國民黨觸底反彈的重要表現，也意味著兩岸民眾的交流交往，經濟文化融合是擋不住的。」

(中時 )