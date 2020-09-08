對於韓國瑜復出動作頻頻，外界解讀侯諷刺韓國瑜沒政績。（許家寧攝）

問鼎2024，侯友宜和棒球小朋友開心合照，未回應。。（許家寧攝）

新北市長侯友宜今早為三級棒球賽開幕，針對前高雄市長韓國瑜近來動作頻頻，甚至黨內有點名「韓朱配」呼聲，被媒體問到侯被視為藍營最有資格問鼎2024。侯表示，自己會扮演好市長角色，做出讓市民有感的政績，才是最重要的事。

媒體聯訪問到，藍營內部有傳說，想要徵召朱立倫跟韓國瑜選2024總統，但侯又是目前藍營內大家認為問鼎2024最有機會的人。對此，侯說，現階段每一個人在自己的角色跟本分，展現積極做事的態度，做出讓民眾有感的政績，才是當前最重要的一件事。

對於未來的事情，侯友宜表示，希望大家還是要一步一腳印、務實努力的做事，繼續接地氣，讓市民跟我們並肩在一起，國民黨才會有機會能夠再度為我們國人來服務。對於是否要問鼎2024，侯友宜和棒球小朋友開心合照，未回應。

媒體追問，韓國瑜被罷免後，沉寂幾個月，最近再度現身與韓家軍聚會，動作頻頻，頗有復出跡象。侯說，每一個人只要有心為國家、為人民做事，機會還有很多，不論職位高跟低，只要認真努力做事，腳踏實地的為民服務，相信人民一定看的到。

(中時 )