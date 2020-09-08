「館長」陳之漢遭槍擊劫後餘生，透露手術後第一個打電話來關心的，竟是他2018年罵得最兇的高雄市長陳其邁，為此感到很羞愧；陳其邁昨日回應，不好意思地說感覺好像在告白，8日他再度被問及此事，竟臉紅停頓近10秒，接著替館長向新北市長侯友宜喊話，說侯是警察出身，這個案子一定要破，才是安慰館長最好的方式。

陳其邁8日上午，被媒體問到館長手術後，除了打電話還有表達關心嗎？他笑著回答「關心的方式很多」，記者追問「用什麼方式？」他頓時支支吾吾，臉紅停頓約10秒，才勉強擠出「好朋友關係，關心就關心啦，好不好？」直說館長想太多、太客氣，他不敢當。

接著陳其邁「副閣揆上身」，嚴肅表示這件事最大的問題，應該是趕快把真正的幕後凶手抓出來，「我希望侯友宜市長，他是警察出身，這個案子一定要破，新北市要加油！」他說，因為案發地在新北市，館長也是侯市長的市民，趕快破案才是安慰館長最好的方式。

陳其邁說，已經習慣常常被人家罵，館長有時候講話比較不拘限制、豪爽、剽悍，「常常在節目叫我的名字，我也不以為意啦！」並稱讚很多年輕朋友喜歡館長，「我覺得我也滿喜歡他的，還要再告白嗎？不用吧？」、「這樣會有點臉紅、不好意思」。

(中時 )