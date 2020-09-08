歡迎來到 #歡樂馬戲團🎪 我練習 #空中瑜伽 🧚🏻‍♀️至今差不多三年了，也接觸包括：#空中環、#舞綢、#TRX ...等，與這支影片中的 #Bungee #輕功，雖然只是第一堂課，但謝謝教練給我機會讓我試著把過去所學的空瑜或空環動作串聯在一起，這著實需要強大的核心肌耐力與膽量，畢竟第一次上課就邊旋轉🌀邊倒立吊掛，恐怕不是每個人都敢去嘗試的。 每位看過我練習 #空中 系列 影片的親朋好友，總會讚嘆一句：「妳 #平衡感 真好！」其實不然，事實正好相反！我從小平衡感奇差，走路經常無故跌倒、腳踝拐到扭傷是家常便飯、體育課上無法走完平衡木不說，就連稍微抬起一隻腳金雞獨立，也東倒西歪。健康操做不完、啦啦隊跳不好，一度讓我好沮喪，怎麼人家做起來稀鬆平常的事，我總處處卡關？但後來我發現上帝闔上了我平衡感的這扇門，一定也打開另一扇窗。 從小到大，我幾乎不會暈車暈船（無論浪多大山路多彎），玩泡泡足球、坐海盜船、雲霄飛車也從來不會頭昏想吐，小學時參加田徑隊，我跑得不算快，倒是挺喜歡跨步一二三後，整個身體往上彈後彎折，背滾跳高越過那比自己身高還高的橫桿，如影片這樣懸空倒立快速旋轉，同樣一落地站立甚至敬禮都沒問題，因為我完全不會有暈的感覺，這也算是種天賦異稟吧！ 可能我不適合在陸地上運動，但我可以下海徜徉於無重力中，不怕被浪潮海流沖昏頭；我也可以藉由繩索或其他器具，飛上天享受短暫飛翔的同時，更能在快速變動的節奏中，專注於自己的呼吸與心跳，以及身體每一根神經與每一塊肌肉的對話。 謝謝 NoMad Om Factory 諾瑪瑜珈 讓我更認識自己，謝謝 Eddie Tsai 老師教學與緊抓吊繩讓我可以在空中安心翻滾，而不需提心吊膽自己會不會撞到頭。未來我會繼續用這種特別的運動健身，也歡迎大家跟我一起來玩耍！如果哪天 #太陽劇團 找我去打工也別太意外（誤）