國民黨昨舉行中評會，中評委林竹松認為，前新北市長朱立倫與前高雄市長韓國瑜的組合，仍是國民黨2024的不二人選。網路觀察家「宅神」朱學恒對此表示，大家可不可以放過韓國瑜，讓歷史繼續往下走？國民黨都快被搞死了，一個一個還想繼續鬧，是輸一次不夠要輸一輩子嗎？

韓國瑜遭罷免後持續沉澱，究竟下一步為何，外界高度關注。資深媒體人黃暐瀚昨從合體前市府團隊吃飯聚會一事解讀，認為韓就是要選明年黨主席。此外，也傳出韓將參選台北市長。

然而，昨天國民黨舉行中評會，中評委林竹松提案要求台北市長應該要徵召「人氣王」國民黨立委蔣萬安，擊敗民進黨的對手機率很高。至於2024年總統大選，林竹松認為朱立倫與韓國瑜的組合，仍是國民黨2024的不二人選，兩人都有不錯資歷，以及寶貴的失敗經驗。只要兩人放棄個人主觀追求，不計較正副位，誠心誠意搭檔，接受黨中央徵召，肯定足以擊敗民進黨所推出的人選。

對此，宅神在臉書表示，一直以來都有很多人巴著韓國瑜，他都被罷免了，還不放過他。他直言，大家可不可以放過韓國瑜，讓歷史繼續往下走？國民黨都快被搞死了，一個一個還想繼續鬧，還徵召韓國瑜、朱立倫出來選總統，「是輸一次不夠要輸一輩子嗎？」

(中時新聞網)