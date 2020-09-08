洋基隊開拔到紐約州水牛城與藍鳥隊3連戰，今（8）日首戰就踢到鐵板，原本還以6比2領先，6局下卻被藍鳥隊灌進10分大逆轉，終場藍鳥隊以12比7獲勝，洋基隊苦吞4連敗，在美國聯盟東區排名第3位，落後第2名的藍鳥隊2場勝差。

事情發生在6局下，藍鳥隊一共打了13人次，擊出5支安打，包括D.簡森的滿壘全壘打，還獲得4次四壞球，外加洋基隊一壘手沃特接球失誤，總共灌進10分。洋基在這半局動用格林、歐塔維諾、瑟薩3名牛棚投手，前兩人拚命放火，歐塔維諾甚至連1人次都未解決就掉了6分，最後承擔敗投。

藍鳥此役推出韓籍王牌投手柳賢振先發，1局上就被沃特、希克斯「北靠背」各打1發陽春全壘打，4局上又挨了安杜哈1枚陽春彈，投完5局被敲6支安打、包括3轟，送出5K，有2次四壞，失掉5分，原本是敗投候選人，靠著隊友大逆轉解套。而6局上登板中繼1局、失1分的瑞德佛利幸運撿到勝投。

單局得10分在藍鳥隊史排名第2多，上次單局得10分是在2010年8月31日對光芒隊，相隔已10年，隊史單局最多得分則為11分。

此外，藍鳥隊從8月14日就沒有休假，中間只有1天因雨延賽，雖然疲憊不堪，戰績卻衝到23勝18敗，排名美聯東區第2位，確實不容易。

(中時 )