第12屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨將敦請前立法院長王金平擔任國民黨代表團團長，並由國民黨秘書長李乾龍擔任副團長；李乾龍上午於三重區表示，民進黨路線是不對，對岸對民進黨絕望，對國民黨開始有點失望，此次交流會從文化、經濟兩方面著手。

李乾龍表示，國民黨有責任搭起兩岸交流管道，他有跟黨主席江啟臣說兩岸論述要謹慎，謹慎不是怕別人說染紅或是舔共，過去兩岸分治已是事實，江主席現在用中華民國憲法論點去談論中華民國，大家都可以接受。

李乾龍說，交流會以這樣的立基點去講九二共識、一中各表，但絕對是「反對台獨、一國兩制」，因為台獨和一國兩制普遍都是民眾不能接受的，國民黨不贊成，而兩岸必須和平共存。

李乾龍表示，現在表面上因疫情斷絕交流，但實際上民進黨的路線是不對的，所以執政後一開始就停了，兩岸政府關係陷入一個低潮，所以請院長王金平代表參加兩岸論壇這是好的開始，王院長有他的社會地位、代表性，主席也派他隨行，這次團員非常精簡大概10個人以內為主。

李乾龍說，從經貿方面恢復，是一個很好的管道，如果疫情趨緩兩岸人民應該恢復交流，不然很多人都失業了，這次主要會從經濟、文化交流開始，像以前文化、藝術各方面都很頻繁，但現在都因疫情斷了。

(中時 )