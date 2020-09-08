大陸瓶裝水龍頭農夫山泉8日正式在港交所掛牌，開盤價報每股39.8港元，較招股價21.5港元大升85.1％。不過股價走勢未能承接7日暗盤的升勢，後勁乏力，以高價開盤後就一直回落，最低34.5港元，截至11點15分報35.05港元，亦較招股價上漲63％。前一日農夫山泉在暗盤交易一度漲逾一倍，來到50港元附近。

農夫山泉今次擬在全球發售逾3.88億股H股，其中約2,717.64萬股在港公開發售，國際發售3.61億股，另有15％超額配股權，招股價以上限21.5港元為定價，預計集資淨額近81.5億港元。

農夫山泉稱，募集資金中，約25％將用於品牌建設工作；約25％將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備，以提升銷售能力；約20％將用於新增產能所需的資本開支。另外，用於加強業務運營基礎能力建設及償還銀行貸款分別各佔約10％，其餘用作補充流動資金和其他一般企業用途。

(工商 )