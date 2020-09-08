在飛機上進行「高空性愛」，不僅是A片或幻想中的場景，現實生活中，真的有人追尋這種不同一般的刺激感。就有英國空服員爆料，飛機上有許多不為人知的脫序行為，包括女明星「雙腳交纏」性騷擾男乘客，還有女歌手在亂流時大喊「誰要跟我做愛？」，種種情節比電影還誇張。

據英國《太陽報》報導，英國航空空服員（British Airways）有一個私密論壇，專門分享工作上遇到的光怪陸離現象，當中不少是名人搭機的離譜行徑。

有空服員爆料，一名實境秀女明星搭機時，一直「雙腳交纏」性騷擾另一名男乘客，空服員勸阻無效，該女星持續騷擾對方，就連下機都不放過。

另一個爆料則是，某次飛機遇上亂流，機上某位女歌手竟突然雙膝跪地高喊：「誰要跟我做愛？」，真的讓人相當傻眼。

另外一名女歌手則是佔用洗手間太久，空服員前往關切，結果廁所門一打開，赫然見到她裸露上身、雙手捧乳、對鏡搓乳，讓空服員也瞬間石化，不敢相信自己看到了什麼。

事實上也有人搭機時遇上鄰座當場上演「高空活春宮」，還錄下影片放上網分享；而美國拉斯維加斯一私人飛機公司，甚至「愛愛在雲端」服務，將6人座飛機改裝成房間，可以在飛機上做愛做的事。

(中時新聞網)