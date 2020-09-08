美系外資調升仁寶(2324)目標價至20.5元，仁寶上半年的營收驅動力為商用NB，而下半年則將由學校開學後，教育市場的消費型NB帶動。

據仁寶經營階層預估，該公司3Q出貨可能為個位數的季減，主要是2Q基期高，而4Q的出貨和3Q持平。下半年教育市場將取代商用NB的動能，以Chromebook而言，預估今年占仁寶NB出貨比約15-20%。

仁寶預估，今年疫情帶動的NB終端市場需求，將會延續到2021-22年，仁寶的毛利率在下半年亦可望改善。估3Q毛利率約在3.3%，優於2Q的3.14%，而4Q會進一步提升到3.47%。而毛利率改善的主因為產品結構調整，非PC和非EMS事業的占比提高。

值得關注的是，仁寶在Apple Watch組裝業務上，從2019年開始已經達經濟規模開始獲利，預估2020/21/22該組裝出貨占比約在21%/16%/16%。

(時報資訊)