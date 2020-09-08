上周美國主要科技股連日重挫，再度引發投資人對科技股泡沫化的擔憂，惟華爾街認為在科技股這5個月一路飆升，帶領美股擺脫3月觸及的谷底之後，確實已經到了必須回檔修正的階段，但仍普遍看好科技族群的後市表現。

Stanhope Capital投資長Jonathan Bell表示，科技股確實已進入「泡沫區」，但這不代表最近的「科技股災」短期內將持續下去。

上周標普500指數科技股暴跌逾4%，使這次的股市劇烈動盪可能尚未結束的臆測升高。科技股是這次帶領美股從疫情低點強勁反彈的主力。

Bell表示，有太多好理由，讓投資人去持有像谷歌母公司Alphabet，以及亞馬遜、蘋果、微軟與臉書這類公司的股票，這些科技巨頭在疫情爆發後的集體表現，是所有人都在談論的事。他表示，現在問題不在於這些公司不是能繼續維持下去的偉大企業，而是與他們有關的榮景。

今年以來，亞馬遜股價已經飆漲78%，在所謂的「FAANG」五大科技巨頭中漲幅領先。同一期間，蘋果與網飛的股價分別大漲65%與59%，臉書與Alphabet分別漲38%與19%。Bell表示，這五檔科技巨頭在美國股市的占比已經高達約20%，且基於美股在全球的規模，這五大科技股在MSCI世界指數中的占比已達到12%。

他表示，這番榮景只集中於非常少數的幾檔股票，這確實就是「泡沫區」，但在談及這個科技泡沫是否可能在近期內破滅，他援引了美國聯準會前主席葛林斯潘（Alan Greenspan）在1996年發表的談話來做比較。

當時葛林斯潘提出警告，指金融市場出現「非理性榮景」的跡象。但儘管如此，當時美股仍持續上漲了一段時間，而葛林斯潘所發出的警語，後來常被拿來當作是對發生在該10年世代末期與2000年初「網路泡沫化」的鳴槍示警。

Jonathan Bell表示，這確實是一個泡沫區，但不代表現在泡沫就要破滅，過去一周發生的事，只是過去幾周漲幅的回吐，他建議現在仍有許多理由去持有這些股票，但真的要小心、應該有所減持，去檢視投資組合的持股比重，如果這些股票占比達到15%或20%，那占比已經過重，必須格外注意；如果占比高達30%或40%，那風險真的很高。

無獨有偶，高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer周一亦為五大科技股的投資人信心喊話，他表示「FAANG」將帶動美股進一步走高，仍是投資人的最佳標的。

在提及這些明星科技股昂貴的股價時，Oppenheimer表示FAANG平均預估本益比為31.6倍，遠低於2000年網路泡沫化時的55.1倍。

他表示，新冠肺炎疫情下的居家辦公趨勢改變了經濟模式，加速數位化革命，而這些科技巨頭將成為最大的受惠者，此外，這些科技公司坐擁雄厚資金，也是利多因素之一。Oppenheimer仍維持對科技巨頭「表現優於大盤」的投資評等不變，並看好在這些主要科技股帶領下，美股將繼續這波牛市行情。

紐約梅隆銀行財富管理公司投資長Leo Grohowski此前表示，上周的拋售是一個絕佳的警報，提醒風險確實存在。Wedbush證券常務董事Steve Massocca則表示，不用太費功夫就能觸發科技股走跌，因為這些股票的上檔空間已非常緊繃，「風向就是得有改變」。

星展銀行投資長Hou Wey Fook上周則表示，美股在連續大漲了幾個月後，近來的拋售是一次健康良好的回檔修正，而長期的低利率環境仍有助於美股的後市行情，且在新冠肺炎疫情加速科技與電商應用的發展之際，他建議投資人可以繼續投資科技股。

(時報資訊)