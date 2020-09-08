工紙大廠榮成（1909）雖受廢紙成本增加影響，2020年8月營運表現較7月略降，但仍持穩相對高檔，歸屬母公司稅前淨利1億元、稅前每股盈餘（EPS）0.08元，表現符合公司預期。展望後市，隨著時序步入需求旺季，公司對第四季旺季營運仍樂觀看待。

榮成近期獲市場資金關愛，帶動股價上攻，昨（7）日觸及18元、創3月初以來半年高點，今（8）日開高後於平盤附近震盪，最高上漲1.44％至17.65元，早盤力守盤上、小漲約1％。三大法人上周調節賣超1750張，但4日起已轉站多方、近2日合計買超達4516張。

榮成8月自結合併營收38.62億元，月增0.01％、年減0.02％，續創今年來高點。營益率5.15％，低於7月6.82％、優於去年同期0.89％。歸屬母公司稅前淨利1億元，雖季減37％、但較去年同期稅前虧損1億元顯著轉盈，稅前每股盈餘0.08元。

累計榮成前8月自結合併營收243.54億元、年減21.42％，續處近4年同期低點。不過，營益率自2.79％提升至4％，配合業外虧損減少，歸屬母公司稅前淨利2.86億元、稅前每股盈餘0.24元，較去年稅前虧損0.24億元、每股虧損0.02元大幅轉盈。

榮成財務長暨發言人鄒永芳法說時表示，中國大陸稼動率已在7月恢復正常水位，8月因前半月拉貨動能偏弱、且廢紙成本增加，整體營運表現可能不如7月，實際結果符合預期。不過，隨著9月起逐步進入需求旺季，對榮成第四季旺季營運仍看好。

而榮成過去2年半來受中國大陸「禁廢令」衝擊，取得進口廢紙量遠低於當地業者，因當地廢紙取得成本居高不下，嚴重侵蝕獲利表現。隨著中國大陸明年起將不再進口國際廢紙，「禁廢令」不利影響進入尾聲，有助榮成明年取得較公平競爭局面。

鄒永芳認為，中國工紙市場需求仍在擴充期，且廢紙回收率還不高、仍有提升空間，長期市場成長潛能仍強。榮成兩岸設有4座造紙廠、32座環保站及11座包材廠，尚有2座環保站及2座包材廠籌建中，可望以一條龍生產布局取得廢紙回收優勢。

(時報資訊)