今年來低利率環境延續，金融市場仍存在高度不確定性，投資人關心如何發掘更具下檔防護力的收益型資產。凱基投信攜手成立已200餘年並安度40次金融危機的資產管理公司「瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odier)」，合作推出「凱基新興亞洲永續優選債券基金」，除了讓投資人有機會參與如私人銀行般的永續投資策略，並將藉由三大特點─「主動」、「廣泛」、「永續」，精心調配出「投資級債X高收益債」的混搭組合，目標是長線爭取較佳的風險調整後之總報酬空間。

「凱基新興亞洲永續優選債券基金」，將於9月21日開始募集，由合作金庫銀行擔任基金保管機構。該基金是凱基投信旗下永續投資系列的第二檔系列基金，希冀為投資人打造穩中求進的收益組合，透過主動調整高收益債、投資級債的比重，提升整體投資組合的收益空間。

凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘表示，在投資等級債中，不乏較高收益機會的區域資產，舉例：亞洲投資等級債券平均殖利率為2.8%，勝過美國投資等級債的1.9%，亞洲高收益債券平均殖利率7.4%亦勝過美國高收益債券的5.2%，顯見亞洲地區的債券相較於同樣信評的美國債券而言，具較高殖利率，收益表現更亮眼，這也是本檔基金擬以亞洲地區為核心，並將主動調整高收益債配置比例，致力維持基金投資級信評，但能為投資人發掘較高投資收益機會。

陳建銘表示，亞洲債券投資最常遵循的指數-摩根亞洲信貸指數，雖橫跨不同亞洲國家，但中國佔比高達5成，若貼近指數操作，則中國部位將主導投資組合表現，本基金跳脫指數框架，除降低中國的占比、避免國家過度集中，更主動廣泛佈局大亞洲地區，除增加如印度的債券之外，亦配置於成熟亞太國家債券，如澳洲及日本，並保留投資非新興亞洲國家彈性，以期發掘亞洲債券更多元的價值。

隆奧銀行集團為瑞士歷史最悠久、最大資產管理的私人銀行之一，長期專注於家族企業投資與家族財富管理，甚至對超高資產客戶的服務也連續獲獎肯定，也受到不少私人銀行客戶為主的信賴。這次希望致力於從所有債券中挖掘較高收益的投資機會，因此，將於操作佈局上注入本基金投資顧問公司獨創的Consciousness Action Result(CAR)評分系統，透過CAR的系統來評估政府及企業在ESG各項目執行的成效，以更精準量化ESG因素，讓基本面分析更完善，這也是讓凱基投信本次爭取合作的原因，有機會提供投資人參與如私人銀行等級般的永續投資策略。

(時報資訊)