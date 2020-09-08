喬山(1736)8月合併營收22.3億元，年增0.7%，其中家用健身器材營收年成長113%，預期今年家用器材的高營收成長將會延續到年底。隨著第4季健身器材旺季來臨，喬山營運可望逐季攀高，股價漲幅在1.5%左右。

新冠肺炎疫情爆發以來，在家運動風潮興起，喬山家用健身器材美國線上購物成長最為顯著，年增高達760%，趁勢在各國拓展新的電商通路，搶攻此波商機。另外，商用健身器材銷售數據在四月份經歷了最艱困的時刻，目前全球的健身房大部分已恢復營業，會員陸續回到健身房運動，原本擱置的展店計畫也重新啟動，對喬山營有正面的助益。

在新產品部分，喬山9月將推出Horizon品牌家用互動線上課程產品，喬山指出，整體市場需求強勁，加上新通路及新產品的貢獻下，預計公司今年家用健身器材的高營收成長，將會延續到今年底。

喬山表示，公司為業界少數同時在商用及家用健身器材都布局完整的品牌公司，透過全球33個行銷子公司，及近300家的自有零售通路銷售，可充分掌握市場脈動，並在台灣、大陸、越南及美國，共設有五個製造基地，可以靈活調配供給，因應客戶訂單需求。

(時報資訊)