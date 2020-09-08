你可能不知道，很多國人最喜歡取的英文名字，可能讓老外笑掉大牙，包括常見的Mary、Candy、Lucy等，許多自以為可愛的名字，在外國人看來除了俗氣、過時，還可能有特殊意義，一定要慎選。

雖然大家都不想取菜市場名，但很多自認有創意的英文名字，還是別亂用，像是動物、食物，甚至女神的名字，都不建議用來當作正式的英文名，根據討論台灣文化的forumosa.com網站報導，若不想讓自己自我介紹時陷入尷尬窘境，下列5大地雷英文名千萬別取。

1.寵物／動物名

像是Kitty、Kitten、Lily、Daisy、Lion等看似可愛、唸起來又像疊字的名字，其實比較適合拿來叫家裡的小貓、小狗，若不小心用到國外熱門的寵物名當自己的英文名，聽在老外耳裡，就好像在叫「陳貓貓」、「李狗狗」一樣令人發噱。

2.食物名／物品名

包括常聽到的Apple、Kiwi、Cookie、Coffee、Cola、Jam、Peach、Ginger、Money等食物或物品名，這類名字不但沒有意義，也不夠尊重，就好比台灣人叫「林芭樂」或「陳果醬」，恐令人捧腹大笑。

3.有特殊意義、雙關語，或有性暗示的名字

例如：Bunny（指兔女郎）、Candy（有性暗示）、Cherry（有處女膜之意）、Fanny（美國指屁股、英國指生殖器）、Dick（男性生殖器或渾蛋）等聲色場所用字，通常是脫衣舞孃或鋼管女郎等特種行業用的綽號，若用來當自己的名字，可能讓外國友人啼笑皆非。

4.神的名字

像是希臘羅馬神話裡的Zeus（宙斯）、 Apollo（阿波羅）、Athena（雅典娜）等，雖然聽起來很厲害，但聽在老外耳中恐怕很失禮。就好像外國人的中文名若叫「林媽祖」、「許嫦娥」、「閻羅王」一樣，不但不尊敬又令人驚奇。

5.過時又老土的菜市場名

就跟中文一樣，每個年代流行的名字都不一樣，所以從名字大概可以窺探一個人的年紀。東方人所謂的「菜市場名」西方也有，雖然沒有不好的意義，但有些年代太久遠的，像是Brian、Stanley、Gill、Doris、Lucy、Mary、Joy、Iren等「老一輩」才會用的名字，不但聽起來很過時，也容易令人聯想到年長的祖父母，就好像給小孩取了19世紀的名字一樣奇怪。

(中時新聞網)