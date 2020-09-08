本土劇女星羽庭21歲擔任梁洛施的替身演員爆紅，後來演出《藍色水玲瓏》、《新玫瑰瞳鈴眼》、《蝴蝶密碼》、《戲說台灣》等頗為人知，2011年還拍攝全裸寫真集《替身》秀出傲人G級上圍。她近期在節目《震震有詞》分享靈異經驗，回憶剛出道時因工作需求，對亡者不敬、遭厲鬼附身，驚悚的過程讓來賓丁學偉直呼：「還能活到今天也是一種奇蹟」。

羽庭透露，剛入行時參加一個靈異節目，測試網路流傳的在墳前削蘋果、插白蠟燭就可以問事情，且還能從鏡子中看到未來的另一半，起初大家都半信半疑，但製作單位為了製造效果，故意拿石頭亂丟嚇她，沒想到削完蘋果後，她真的在鏡子中看到一名男子，起初以為是工作人員，但轉頭卻沒有看到任何人，原來工作人員為了求逼真，通通跑掉只丟她一人在原地。

當時節目還測試另一個傳言，據悉，想知道往生者未交代完的遺言，只要將金紙放在墳上，整個人趴在上面，如果彼此有共鳴，就能跟亡魂溝通，羽庭準備要實測時，突然聽到一個莫名聲音「不要趴下去！會出事！」但看到工作人員都已經準備好，羽庭只能硬著頭皮照做。

沒想到羽庭一趴下，立刻感受到一股涼意從腳趾頭竄上來，全身都起雞皮疙瘩，耳邊也傳來不明警告「你完蛋了」，果然，羽庭隔天馬上發高燒到44度送醫院，連醫生都找不到原因；此時，她的腦中突然冒出一個聲音「我可以幫妳，但妳也要幫我」答應後高燒不到半天馬上退下，事業運也變順遂，一周就接到4個外景節目。

羽庭忙碌了一個月，突然又聽到發燒時冒出的聲音，罵她「妳說話不算話」為了解決問題，羽庭特地回老家，被長輩發現「臉跟眼睛都綠光罩頂」，帶去廟裡問事後，乩童告訴她「妳答應人家的事情沒有做」，才知道身邊跟的靈體只是想修行，沒有想要害人，當初還幫忙壓下趴墳觸怒的厲鬼，經過乩童溝通和吃素49天後，羽庭才化解危機。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)