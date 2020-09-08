台灣防疫穩定，吸引台資持續回流與外資加碼投資台灣，連帶外資購買台灣不動產持續成長。今年前七月外國人來台投資共計43.99億美元，年成長11.48%！外資為加碼擴大廠辦，單筆交易平均面積較去年同期成長29.68％，其中台中呈現倍增，是六都之中成長最多的城市。

房地合一新制2016年實施後，外資來台購屋買地一度緊縮全年僅有985棟、1883筆；近兩年卻明顯回溫，加上中美貿易戰暨新冠肺炎疫情帶動台商大量回流，外資順勢加碼台灣。

儘管今年全球受新冠肺炎疫情影響，產業與經濟備受衝擊，迄今多數國家仍採邊境管制，讓人流受阻，但源源不絕的回游資金，不乏以第三地公司進行置產配置，使得外國人來台投資量增，連帶取得台灣不動產的量體也穩定向上。

根據投審會「核准華僑及外國人來臺投資」統計，今年前七月累計核准華僑及外國人來台投資44.03億美元，較去年同期年增率10.56％；其中，華僑投資額減少九成，而外國人來台投資金額則達43.99億美元；就投資產業項目別來看，外國人來台投資以製造業居最大比重、達9.67億美元，其次為金融保險業的8.99億美元。

內政部統計發現，今年前七月外國人在台購置建物共682棟、土地1,644筆、面積16萬餘坪，雖然建物棟數和土地筆數比起去年同期略減，但外資出手購地規模因應產業需求明顯增長。業者表示，依照目前全球資金寬鬆情況，外資在台購置不動產，住宅與商用皆有表現，可望超過去年買賣轉移的1350棟，有機會達成連續5年正成長的目標。

依內政部統計，外資置產目標主要集中在都會區，今年前七月又以台北市143棟居首；新北市139棟次之，台中市以111棟緊追於雙北之後。

在外資購地部份，因應海外資金回流設廠與廠辦、門市需求，至今在全台取得的土地面積已達52.9萬平方公尺，年成長21.3％；而六都之中，尤以台中市外資取得土地每筆平均達366平方公尺、換算約110坪，增幅達102.53％奪冠。

外資青睞中科園區，例如記憶體大廠Micron Technology美光科技，去年8月經投審會通過匯入660億投資台灣美光半導體，成為單一來台最大外商投資案！美光將台灣定位為DRAM重鎮，成為在台投資額最大、雇用員工最多的外商，其擴大營運規模包括桃園廠及台中廠，員工人數逾8,000人，帶動周邊消費與居住剛性需求。

商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，台中是宜居城市，氣侯良好與地理位置適中，受外國人喜愛，近十年拜中科產能持續擴大之賜，外國籍技師與白領高階主管捨棄住飯店，由外資公司租豪宅或買房定居成趨勢，例如「鄉林夏都」、「鄉林君悅」、「鄉林皇居」等個案，都有不少外籍高管住戶，在社區享受五星飯店的公共設施與社區秘書貼心服務。

鄉林不動產研究室說，中市各項重大建設陸續到位，水湳經貿園區完工、捷運綠線今年底將通車，加上中科今年上半年營業額高達4,330.57億元，年成長17.02％，超越竹科及南科，帶動就業人數超過5萬人！

受惠人口紅利，居住及消費需求水漲船高，外資在台中購置不動產選在成熟商圈，像西屯區、南屯區、西區及北區居多，而台灣大道沿線及美術館、草悟道周邊因人文氣息濃，也是熱門區域。

(工商 )