義大利市場競爭監管機關7日宣布，將對蘋果等廠商的雲端儲存服務展開調查，因接獲關於這些業者商業行為違反公平競爭的指控。

義國競爭和市場管理局（Competition and Markets Authority）表示，該機構調查蘋果的iCloud、Dropbox和谷歌（Google）的Drive是否未適當向用戶揭露該服務收集與使用消費者資料作為商業用途，此外，管理局還將研究Dropbox是否並未提供用戶關於解除服務合約的明確指示。

(工商 )