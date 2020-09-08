義大利針對蘋果、谷歌雲端儲存展開調查 13:192020/09/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利市場競爭監管機關7日宣布，將對蘋果等廠商的雲端儲存服務展開調查，因接獲關於這些業者商業行為違反公平競爭的指控。 義國競爭和市場管理局（Competition and Markets Authority）表示，該機構調查蘋果的iCloud、Dropbox和谷歌（Google）的Drive是否未適當向用戶揭露該服務收集與使用消費者資料作為商業用途，此外，管理局還將研究Dropbox是否並未提供用戶關於解除服務合約的明確指示。 (工商 ) #蘋果 #調查 #義大利 #儲存 #Dropbox 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲再出招 對蘋果、谷歌競爭展開調查 13:162020/09/08 財經 國中小、高中原民教師比例偏低 監委申請自動調查 18:172020/09/07 政治 男子疑遭人暴力討債 檢警展開調查 11:132020/09/07 社會 遭美無情封殺 華為：陸也能把蘋果趕出去 但沒這麼做 11:222020/09/08 財經 監院拍板人權會職權行使法 為政治受難者平反是工作重點之一 14:182020/09/08 政治 台中民進黨議員下質詢條要求調查里長赴陸 藍綠都要求政風處釐清 15:242020/09/07 政治 《國際產業》義大利對蘋果、谷歌與Dropbox雲端儲存服務啟動競爭調查 12:332020/09/08 財經 瑞信論壇 線上開跑 三引擎衝鋒 助攻科技旺到2021年 04:102020/09/08 證券．權證 屏東縣新增1例漢他病毒出血熱病例 14:322020/09/08 生活 無良學店2／傳授違法轉學秘招 東方大學形同移工仲介所 07:532020/09/08 社會 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 撼訊搶疫情商機告捷 獨家代理新冠病毒抗體快速檢測試劑 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。