第12屆海峽論壇即將登場，時值兩岸關係趨冷、交流幾全面停擺之際，該論壇的舉辦尤為外界關注。大陸國台辦發言人馬曉光8日表示，第12屆海峽論壇將於19日起在福建省舉辦，包括國民黨前副主席王金平、秘書長李乾龍，以及新黨、親民黨等黨派團體及各界代表人士將出席論壇活動。

海峽論壇向為兩岸重要交流活動之一，原本皆在6月份間舉行，2020年因疫情緣故延後至今。

中國台灣網報導，馬曉光表示，本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，以線上線下相結合方式開展各項交流。主會場設在廈門，福建省有關設區市和平潭綜合試驗區舉辦相關活動。

他稱，論壇安排論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊30多場活動，以「雲辯論」、「線上知識競賽」、「雲上創意PK」等形式為兩岸青年提供交流和展示才華的舞台。通過「雲招聘」、「帶貨直播」等途徑說明服務台胞台商就業創業、復工復產。運用「雲祭祀」、「雲端晚會展演」、「雲展覽」等方式為傳統文化交流注入新活力，同時結合抗疫情景劇、環保T台秀、「城市代言人」研學體驗等線下活動形式，通過網上連結讓更多島內民眾尤其是年輕人線上參與互動。

(工商 )