屏東縣政府為振興農業旅遊產業，結合行政院農業委員會所推出500萬張價值新台幣250元「農遊券」8日正式啟動。縣府為鼓勵民眾持「農遊券」至屏縣參加休閒農業獎勵旅遊合作的阿信巧克力、銘泉等休閒農場業者場域消費，將對等加碼250元，價值立即放大1倍，等於使用1張農遊券，即可購買或抵用農場內價值500元的商品或體驗活動，由於農遊券使用期限至9月17日屆滿，縣府提醒民眾把握最後期限暢遊屏東。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，屏東縣境內不管是平原、親山或親海路線均有休閒農場分布，想在山區瞰看屏東平原享受一杯原鄉咖啡，還是想在可可莊園享用香醇濃郁的可可飲品，吃著甜而不膩、入口即化的巧克力，亦或是想在寬廣的田園體驗農事，品嘗鳳梨酥等等，這些都可以在屏東的休閒農場找到，為鼓勵更多遊客利用此波「農遊券」，獎勵到農村體驗遊覽，讓大家更深入的發現休閒農場好吃好玩的地方，屏東縣政府特別加碼農遊券，遊客手中農遊券只要在縣境內合法的休閒農場使用，其價值立即放大變為500元，但限一次抵用完畢，不得找零。

屏東縣政府農業處再次叮嚀，農遊券使用期限將於109年9月17日屆滿，將無法再使用，請遊客務必把握最後使用期限衝刺一波。

(工商 )