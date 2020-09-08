◎誰是近千萬豪宅幸運兒？盧秀燕：周六等我電話

「瘋」動全台的台中購物節，為期2個月的活動期間，登錄發票金額加上電商平台消費，一共達90.34億，將近去年25億的四倍，市長盧秀燕8日表示，12日晚上7點將抽出近千萬精品豪宅的得主，溫馨提醒大家手機要保持暢通，「請全國民眾等待燕子市長的電話」，得獎的可能就是你！

◎問鼎2024？侯：先扮演好市長角色

新北市長侯友宜今早為三級棒球賽開幕，針對前高雄市長韓國瑜近來動作頻頻，甚至黨內有點名「韓朱配」呼聲，被媒體問到侯被視為藍營最有資格問鼎2024。侯表示，自己會扮演好市長角色，做出讓市民有感的政績，才是最重要的事。

◎健保差額醫材價差高 消基會：竟有達9萬2500元

日前衛福部擬訂出醫療特材核定費用上限，但遭外界質疑，近日再度公告以「醫材比價網」功能分類的院所收費百分位為管理特約院所收費極端值，消基會透過「醫材比價網」調查發現，以人工心律調節器為例，同款式的調節器價差竟有達3.48倍，而生物組織心臟瓣膜甚至價差達9萬2500元。

◎「保全李宗瑞」下藥性侵2少女 北檢視訊羅嫌不上訴將發監

涉嫌誘拐囚禁高雄市14歲少女遭高雄檢方羈押的「保全版李宗瑞」羅育祥，另涉下藥性侵2名國中少女案，被判刑10年徒刑，因檢辯均未上訴，全案於8月31日確定，台北地檢署執行科日前以遠距訊問人在看守所的羅男，確認羅已收到判決並不上訴，認定判決已合法送達，全案定讞，近日將請高雄檢方代執行發監。

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(中時新聞網)