美式賣場好市多（Costco）進軍台灣後，陸續在北中南各地拓點，而假日更是吸引許多消費者驅車前往採買，好市多目前在台灣開設了13間分店，就有網友好奇問「全台灣最優秀的好市多是哪一家啊」？引發網友熱議。

網友在PTT實業坊發文詢問「全台灣最優秀的好市多是哪一家啊」為題，文中他劈頭先是分享自己的經驗表示，他自己曾在內湖分店逛過，但覺得動線不佳，常常會錯過一些不錯的商品；路線也規畫不良，大家的推車會互相卡住，但他認為內湖店還是有其優點，就是「商品很齊全」。但因此他向廣大的鄉民詢問，大家心中最優秀的分店是哪一家呢？

網友於PTT發問網友，好市多哪家最優秀？（圖／翻攝自PTT）

此文釣出許多鄉民熱烈回應，許多人認為嘉義店的逛起來相當爽快，尤其是推手推車時，暢行無阻；且走道也相當寬闊，更有網友表示自好市多在嘉義落腳後，根本就是最佳宜居城市。也有網友去過高雄店指出，全台第一家根本20年老店，動線又舒服，真的很棒。

反之，網友則認為最差的應為台中店，人太多之外，明明挑高的兩層樓，卻只有二樓可逛，而常常讓人逛不到10分鐘就受不了；另外也有網友對新莊店及汐止店有意見，因若要進入賣場熟食區，須繞一大圈，汐止店熟食區也須持卡才能購買。而先不論好市多分店優缺如何，到了假日或是需要採買的節日，總是會吸引許多人潮，甚至是不時推出「超強」新品，往往一上架，就遭民眾秒殺，可見好市多的魅力無窮。

(中時新聞網)