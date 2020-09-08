中央健康保險署今日宣布，將3款治癌藥、1款自體免疫皮膚水泡病用藥納入健保給付。（林周義攝）

中央健康保險署今日宣布，將3款治癌藥、1款自體免疫皮膚水泡病用藥納入健保給付。其中，針對乳癌的最惡性殺手--三陰性乳癌的藥品為首次納入給付，比英國、加拿大、澳洲腳步更快，一顆支付價為1500、1500元，完整的13次療程將耗費232萬9600元。11月1日上路後，預計5年內將有152人受惠。

乳癌是女性第一大癌症，發生率佔女性十癌之首，每十萬人口就有78.9。根據國健署2017年癌症登記報告，當年發生人數共有1萬3965人。另據臨床統計，其中又有15％屬於三陰性乳癌，發病年齡較低，具有較高的專一性、復發率，以及較低的存活率，被譽為乳癌最惡性殺手。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，健保署今年8月20日召開共擬會議，將口服PARP抑制劑Olaparib納入健保給付，適用於BRCA1／2基因突變的晚期卵巢癌合併第一線含鉑化療維持治療，以及接受化療失敗的三陰性乳癌。

黃兆杰表示，Olaparib是健保首次給付治療三陰性乳癌的標靶藥物，比英國、加拿大、澳洲等三大醫療科技評估參考國都要提早納入。該藥分為2種規格，100mg及150mg，核價分別為一顆1500元、1600元，預計5年內累計152人受惠。每人每天需服4顆，一次療程28天，需進行13次療程，每人需耗費232萬9600元。

此外，用於治療濾泡淋巴瘤的新機轉藥物Copanlisib也將納入給付。黃兆杰表示， 以往都沒有類似的新機轉用藥獲得給付，此藥臨床試驗顯示，復發性濾泡淋巴瘤成人病患治療後的反應率達59％，效果優於傳統治療。有鑑於此，藥物共擬會議討論後同意納入給付，2年後將重新檢討支付價、給付規定，預計5年內將有113人受惠。依據中位數治療時間每人26周估算，一年將有110萬的藥費由健保吸收。

至於第七大癌症甲狀腺癌，以乳突癌及濾泡癌占大多數，髓質癌則為濾泡旁C細胞所衍生的腫瘤，目前治療以手術切除為主，但若病人發生疾病進展或具症狀性的癌細胞轉移時，則不適合手術、放射線治療。黃兆杰表示， vandetanib成分新藥納入給付後，可讓無法進行手術切除的局部侵犯或轉移性甲狀腺髓質癌病人受惠，預計5年內將有22人受惠。這款藥共有2種規格，100mg的藥品為一顆1769與啊哈，300mg的藥品則是一顆4793元。

除了上述3種癌症新成分新藥，藥物共擬會議也同意修訂rituximab生物製劑的給付規定，擴增給付用於中度至重度尋常性天疱瘡病患。黃兆杰表示，該疾病為自體免疫皮膚水泡病，主要治療藥物為長期高劑量類固醇，若治療失敗，11月以後，民眾將有生物製劑可用。

黃兆杰表示，rituximab為第1個納入健保給付用於治療尋常性天疱瘡病患的標靶藥，可減少長期高劑量類固醇引起的併發症。臨床試驗顯示，合併低劑量皮質類固醇治療，病人追蹤至第24個月有89％可達緩解並停藥，在擴增給付後，5年內預計將有約615人受惠。擴增適應症後，藥品價格將降低2％，100mg核價約為7938元，500mg的藥品核價則為38109元。

(中時 )