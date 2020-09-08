宜蘭縣大溪漁港昨發生瘋狗浪奪4命意外，還有1人命危，今天（8日）縣務會議時，林姿妙特別指示農業處等局處，不要讓這件憾事再發生，縣府表示，宜蘭縣目前有開放垂釣的只有烏石港一字堤與朝陽漁港，在非開放區域如大溪漁港等，未來儘管颱風警報沒發布，但只要有異常天候，如東北季風增強等，將加強勸離的強度。

目前還在羅東聖母醫院加護病房的劉姓釣客，昏迷指數3，血壓低，因嚴重休克院方施以升壓劑，有肺炎合併發燒等情況，仍在醫院救治中。

縣府祕書長林茂盛指出，行政院在去年希望各縣市政府對沿岸垂釣情形作清查，希望能開放給釣友垂釣，經檢討後宜蘭就只有烏石港一字堤、朝陽漁港有開放，其他漁港則不適合，而政院檢討時，也針對還沒開放的區域，如有民眾垂釣，是請縣市政府作柔性勸導，盡量不要以開罰方式來處理。

林茂盛表示，昨天的意外發生後，縣長相當關心，內部檢討後，責成農業處與海巡署協調，在東北季風或颱風過後外圍環流比較強的時候，要特別加去巡查、勸離，盼憾事不要再發生。

行政院長蘇貞昌推「向海致敬」，鼓勵民眾知海、近海、進海，對於中央政策是否有問題？林茂盛回應說，我們是海島國家，宜蘭海岸線長達101公里，垂釣等海域活動是國人的休閒娛樂方式之一，政院推向海致敬也是在安全前提下來推行，縣府與政院的向海致敬並無牴觸。

(中時 )