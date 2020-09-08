中秋節與國慶連假將於10月初接力登場，交通部預估，中秋節將再出現一波報復性出遊，國道交通量將是中秋連假史上最高峰，其中國道5號與花東公路成為輸運重點，交通部長林佳龍指出，為讓民眾得到更詳細的資訊，已要求高速公路局和公路總局整合各自的App，提供民眾更快速的路況資訊。

林佳龍今受訪時說，中秋與國慶的花東、國5疏運，交通部內部已開過多次會議，也陸續公布新措施，除了高公局對國5祭出匝道儀控、交流道封閉措施，還有高乘載、免費時段等分流手段，另針對「1968」App連結國5與台9線的資訊整合，讓民眾取得即時資訊。

以替代道路來說，國5的替代道路就是台2線與台9線，他已要求高公局「1968」跟公路總局的「幸福公路」2套App整合，未來再加上雙鐵，讓公共運輸資訊方便取得，並以優惠票價鼓勵民眾搭乘。

林佳龍也強調，搭公共運輸可以減少國道負荷，而交通部也理解現實的挑戰，民眾到了宜蘭、花蓮後，在地接駁困難，因此交通部透過補助、優惠票價，以及在地有腳、最後一哩路等政策，讓旅客從公路客運站、火車站就能進行轉乘接駁，讓旅途能夠無縫接軌，方便到達旅館或旅遊目的地，提供更好的分流選項。

(中時 )