自2017年起華南銀行分別以原生花卉、蝴蝶等不同主題舉辦倡導以生態保育為目的之全國攝影大賽，希望能善盡企業社會責任，並增進與客戶之互動。今年以「臺灣之美-鳥影尋蹤」為主題，並於9月7日舉辦頒獎典禮暨攝影展開幕茶會，現場邀請所有得獎者出席，由客戶往來的分行經理到場與得獎者分享榮耀，亦邀請評審老師上台給予得獎者勉勵。

本屆比賽自年初公開徵件，在客戶及員工踴躍的參與下，共有肆仟餘件作品參賽，華南銀行特別邀請熟悉生態攝影及鳥類之專家擔任評審，包括荒野保護協會理事長徐仁修、「黑琵先生」王徵吉、農委會特有生物研究保育中心主任姚正得、國家地理雜誌特約攝影師陳郁文，及台灣攝影家交流協會資深顧問陳大勳等5位。今年參賽作品結合鳥類知性及感性，展現大自然源源不絕的生命力，歷經評審們熱烈挑選與層層把關，「金獎」由陳郁惠所拍攝的「我回來了」獲得；「銀獎」由鄭建榮獲得；「銅獎」由楊景森獲得。另有「優選獎」10件及「佳作獎」30件，共計43件得獎作品。

頒獎典禮上，華南銀行董事長張雲鵬特地感謝所有參賽者對攝影大賽的支持與參與，因為各位攝影者的用心，透過鏡頭留下許多珍貴的影像，讓我們可以隨著飛羽遨遊天際，使平常煩躁急迫的心情，享受片刻的寧靜。「黑琵先生」王徵吉還遠從台南前來共襄盛舉，與在場的得獎者分享這些年拍攝黑面琵鷺的心路歷程。

華南銀行自即日起至10月8日止，為期一個月，在信義區松仁路上的總行大樓1樓舉辦「臺灣之美-鳥影尋蹤」攝影展，展出的攝影作品張張精彩，有可愛、美豔、生動、特有種等鳥種，現場可掃描QRCode有許多鳥類知識，民眾可闔家蒞臨觀賞。

(工商 )