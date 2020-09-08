面對後疫情時代全球經濟挑戰與改變，以及各國政府所採行的因應措施，如貨幣政策等所造成的影響，由中山-同濟雙學位EMBA （CSEMBA）於9月5日在臺北所舉辦的全球大勢論壇，特別邀請到臺灣企銀副總經理暨法遵長王亦允擔任主講嘉賓，以「後疫情時代的貨幣戰與投資機會」為題發表演講。

王亦允指出，從疫情前的經濟走勢，到疫情爆發後對經濟的衝擊，各國政府透過降息及舉債紓困與振興，來挽救經濟的頹勢，導致政府負債暴增，市場利率持續走低的結果，造成了經濟下行，然風險性資產價格卻持續膨脹的矛盾、貧富差距的擴大、收斂的利差降低銀行風險承受能力、衝擊退休族群引發社會不安。

同時，疫情也使得人與人間信任崩解，反全球化的興起，加速國家與族群衝突惡化與全球供應鏈結構的改變。

王亦允強調，在後疫情時代發展趨勢下，我們所面臨的改變與挑戰是人必須學習與病毒共存、世界秩序崩解與常態化、反全球化下的新視野、零接觸經濟、宅經濟及數位經濟時代來臨、長期低利率下投資新視野、綠色經濟與金融的加速推動。

王亦允表示，核心競爭力的優化Back to Basic，是臺灣中小企業轉型與發展的契機，而能發揮自身的利基優勢的企業，終將在此充滿挑戰環境之中開創新局。

國立中山大學管理學院EMBA執行長徐士傑指出，國立中山大學管理學院這幾年的表現十分亮眼。2019年除了以全國唯一之姿連續6年進入英國「金融時報（Financial Times）」全球百大EMBA排行榜外，CSEMBA更是台灣最獨特的EMBA學程，不僅直接於大陸EMBA影響力前5名的百年名校上海同濟大學校園，與該校EMBA學員合班上課，直接接收第一手在地資訊，而且每月上課一次、每次四天，十分方便企業家安排行程。

中山-同濟雙學位EMBA主任林豪傑表示，CSEMBA學員為來自臺灣與大陸各地的企業菁英，符合資格可同時取得中山與同濟兩校的管理碩士學位，是企業家「布格局、拓人脈」的最佳選擇。第十屆招生已經開始，報名期間為9月21日至10月13日17點，只要工作年資滿5年均可報考，開學日期為2021年春季，詳情請洽官網。

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