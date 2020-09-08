在PC傳統電源、資料庫中心、遊戲機需求強勁，台達電(2308)預估，第3季業績可望依循往年趨勢優於第2季，歐系外資看好台達電前景，給予台達電「優於大盤表現」評等，目標價216元，台達電盤中股價擺脫近期弱勢止跌反彈。

全球新冠肺炎疫情自1月中先大陸後全球大爆發，佔台達電IA業務約55%的大陸及台灣因防疫做得好，生產製造未受到太多影響，工廠自動化投資沒有停止，且大陸地區因疫情引爆口罩機、呼吸器等防疫設備需求，讓台達電今年上半年IA業務意外地好，加上遠距生活需求強勁，成為台達電上半年業績亮眼的兩大功臣。

在產品組合優化下，台達電第2季合併毛利率為32.87%，季增6.39個百分點，年增5.88個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為92.65億元，年成長72.56%，創下單季歷史新高，營業淨利率13.11%，年增5.79個百分點，亦是單季歷史新高，稅後盈餘為75.97億元，若扣除去年同期收購DET一次性收入，亦是單季歷史新高，單季每股盈餘為2.92元；累計上半年合併營收為1263.72億元，營業毛利為379.78億元，合併毛利率為30.05%，年增3.34個百分點，營業淨利為112.44億元，營業淨利率為8.9%，年增2.23個百分點，稅後盈餘為96.64億元，每股盈餘為3.72元。

由於資料庫中心、遊戲機及PC等傳統電源需求強勁，且IA業務持穩，台達電7月合併營收回升到257.82億元，台達電執行長鄭平表示，第3季可望依循往年，營收可望優於第2季，第4季還看不清楚，還有很多未知數，希望毛利率可望維持在30%以上。

歐系外資報告指出，雖然基礎建設復甦仍待觀察，但電子相關產品持續成長，NB及伺服器電源需求強勁，遊戲機量增加，有助於利潤率的被動元件產品可望繼續保持兩位數成長，加上IA業務持穩及電動車市場需求增溫，台達電第3季可望達到季成長5%到10%，此外，台達電正努力擴大生產據點，目前除在大陸擁有70%產能，在泰國和印度亦擁有20%產能，台灣和其他地區(斯洛伐克、巴西及美國)等亦擁有10%的產能，生產可望更具彈性，給予台達電「優於大盤表現」評等，目標價216元。

(時報資訊)