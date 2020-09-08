美國的新冠肺炎疫情恐在勞動節周末長假後反彈，以及這個假期向來意味著美國夏季駕車出遊的用油高峰期已經結束，使需求前景蒙上陰影，周二早盤原油價格持續下跌。

目前美國期油大跌逾2%，報每桶38.97美元。布蘭特期油跌0.26%，報每桶41.9美元。

根據路透社分析，在美國50個州中，有22個州的新冠狀病毒確診數持續升高，而美國人向來在勞動節周末長假與親友團聚，加劇節後疫情升高的風險。此外，全球疫情仍然不見放緩，近來印度與英國的確診數加速攀升。

因全球最大產油國沙烏地阿拉伯調降亞洲供油價格的幅度創下5個月來新高，顯示需求低迷不振，以及新冠肺炎疫情持續肆虐，恐進一步打擊原油需求，周一油價表現疲弱，在倫敦市場，布蘭特期油下跌1.5%，報每桶42.03美元，稍早前最低跌至41.51美元，創下7月底以來新低。美國期油跌1.7%，報每桶39.10美元，稍早前一度跌至38.55美元，創7月10日來新低。

(時報資訊)