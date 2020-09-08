文旦柚產季到，今年天氣穩定且颱風都是擦邊球，新北八里文旦柚產量較去年增加1成多，且成熟度飽滿，不僅口感香甜、果肉Q彈，品質甜度高於以往，新北市農業局即日起至18日在新北市府1樓舉辦新北文旦柚特展，提供文旦柚預約服務，預購滿100斤加贈「新北心型幸福柚」；市長侯友宜今出席記者會表示，歡迎民眾來柚鄉、尋柚香。

新北市農業局表示，文旦柚種植面積約445公頃，產區主要集中於八里、淡水等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成。今年因天氣穩定，無颱風影響，預估文旦柚產量有7800公噸左右，產值約5.3億元。

侯友宜今出席發布記者會，邀情大家來柚鄉、尋柚香。（許哲瑗攝）

「全力防疫」、「不吃萊豬，多吃台豬！」侯友宜今出席新北文旦柚上市記者會，在祈福板上寫下心願，祈求市民身體健康；今年首次將巨大柚子塔帶進市府，象徵平安保佑好彩頭，並發布「新北幸福柚禮盒」及柚花保濕噴霧器等系列產品。

農業局介紹，9月7日至18日間在市府1樓舉辦新北文旦柚特展，早上9時至晚上6時提供文旦柚預約服務，約5個工作天後民眾就會收到最新鮮的文旦柚，只要預購20斤即可免運，預購滿100斤還可加贈限量100顆的「心型文旦柚」。

侯友宜在柚香心願板上寫下心願。（許哲瑗攝）

八里農會理事長蔡秋煌介紹，八里擁有好的日照、土質、海風的環境優勢，出產的文旦不僅口感香甜、果肉Q彈，加上恰到好處的酸甜比，讓人忍不住一口接著一口，新北文旦柚相較其他產區，果形較軟胖、呈紡錘型、底部為凹，今年因天氣穩定，產量較去年增加1成，甜度也更高，品質更勝以往。

蔡秋煌說，建議民眾買完文旦柚後別急著吃，先在家裡陰涼處放置5到7天，等到文旦柚「辭水」後，果肉質地會變得柔軟細緻，吃起風味更佳。

此外，農業局將於9月19日、20日在八里左岸永續環境教育中心的左岸公園，舉辦「新北幸福柚 平安有保佑」新北文旦柚展售會，現場集結新北文旦柚評鑑比賽得主，規畫各式文旦柚相關趣味活動；另也配合農委會推出的「柚香券」，滿600元以上的柚子享有250元優惠。

(中時 )